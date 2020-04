Menschen mit Maske sind noch ein ungewohnter Anblick in Gmünd

Seit Mittwoch gibt es neue Regeln von Bund und Ländern. Sie bringen auch Lockerungen mit sich, zum Beispiel beim Einkaufen. Eine Ansage bleibt allerdings weiterhin Gesetz: Abstand halten ist ein Muss, und Menschenansammlungen sind ein Nogo. Die neuen Regeln enthalten aber auch Empfehlungen. Zum Beispiel wird dringend empfohlen, in Bussen und Bahnen und beim Einkauf eine Maske zu tragen.

Donnerstag, 16. April 2020

Edda Eschelbach

Es ist noch unüblich in Schwäbisch Gmünd mit einer Maske über Nase und Mund durch die Stadt zu gehen. Die RZ hat getestet, wie zum Beispiel Passanten in Schwäbisch Gmünd auf eine Maskenträgerin reagieren, die ihnen auf dem Marktplatz entgegenkommt? Von verständnislosen Blicken bis zum süffisanten Grinsen ist alles dabei. Auch die nicht geäußerte Frage „Ist sie infiziert? Warum trägt sie sonst die Maske?“ ist dem einen oder der anderen anzusehen. Doch so mancher fragt auch, wo es die Masken gibt. Ob und wie die einfachen Gesichtsmasken — die nicht den medizinischen Schutzmasken entsprechen — doch einen gewissen Schutz bieten, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. April.

