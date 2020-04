Spurensuche: Kriegsende vor 75 Jahren im Raum Schwäbisch Gmünd

Der Raum Schwäbisch Gmünd gedenkt an diesem Wochenende dem 75 . Jahrestag des Kriegsendes. Die Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ging für die Menschen zunächst einher mit Todesangst. Das dramatische Kriegsende forderte vor allem beim Luftangriff auf Mutlangen und durch den Nazi-​Fanatismus bis zum bitteren Ende in Schwäbisch Gmünd auch noch in den letzten Stunden sinnlose Opfer. Die Rems-​Zeitung erinnert ab Samstag mit Sonderseiten an die Ereignisse in den April-​Tagen des Jahres 1945 — und an die Opfer.

Freitag, 17. April 2020

Heino Schütte

Gemessen am unermesslichen Leid und am Verbrechen, das Nazi-​Deutschland den Juden und Völkern in den besetzten Ländern angetan hat, mögen die Ereignisse des Kriegsendes im Raum Gmünd vielleicht sehr marginal wirken. Historiker schätzen, dass Gewaltherrschaft, Rassismus und Krieg weltweit bis zuMillionen Menschen das Leben gekostet hat. Ungezählte Millionen an Kriegsteilnehmern und Verfolgten des Nazi-​Regimes mussten und müssen ein Leben lang schwerste äußere und innere Verwundungen ertragen. Unvergessen darf dennoch nicht bleiben, was sich an Fanatismus und Terror selbst in den letzten Stunden vor Einmarsch der Amerikaner in der Hinrichtung der beiden Bürger Robert Haidner und Heinrich Probst widerspiegelte. Die Rems-​Zeitung startet die Dokumentation und die Spurensuche am Samstag mit Erinnerungen an den Luftangriff auf Mutlangen am. April, der kurz vor dem Einmarsch der US-​Truppen viel Tod und Leid über das Dorf hereinbrechen ließ . Die Spuren des Luftangriffs blieben an der damals schwer beschädigten Kirche St. Georg in Mutlangen bewusst als Denk– und Mahnmal bis heute erhalten.

