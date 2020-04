TSGV: Doll verlängert, Fischer bekleidet neue Position

Beim Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten ruht der Ball wie auf allen anderen Sportplätzen auch. Der TSGV nutzt die Zeit, um wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. So hat Trainer Mirko Doll für eine weitere Saison zugesagt. Ebenfalls den Waldstettern treu bleiben wird Co-​Trainer Peter Frömmel.

Ein echtes Urgestein der Waldstetter wird in der kommenden Saison, wann immer diese denn auch stattfinden wird, eine neue Rolle bekleiden. Edgar Fischer, seit der F-​Jugend beim TSGV beheimatet, wird als Aktiver kürzertreten, stattdessen als Team-​Manager fungieren. Diese Rolle wird eigens für ihn geschaffen.





„Das haben wir schon vor geraumer Zeit festgezurrt. Jetzt aber ist für uns ein guter Zeitpunkt, das auch nach außen zu kommunizieren“, sagt Markus Diezi, Sportlicher Leiter der Waldstetter. Für Diezi und die weiteren Verantwortlichen des TSGV bestand keinerlei Zweifel an der Personalie. „Für uns ist er schon ein Waldstetter durch und durch. Er denkt nicht nur an die Mannschaft, er denkt schon im Sinne des Vereins. Dazu ist er heute noch so motiviert wie an seinem ersten Arbeitstag bei uns. Wir haben uns einmal zusammengesetzt, da waren wir uns schnell einig“, so Diezi hocherfreut. Tatsächlich hat Doll den Landesligisten von einem Abstiegskandidaten zu einem Topteam dieser Liga gemacht. Erst in der vorletzten Saison wurde der TSGV Vizemeister, war nur hauchdünn in der Relegation zur Verbandsliga gescheitert, im vergangenen Jahr zählte man als Vierter zur Landesliga-​Spitzengruppe. „Er ist der beste Trainer für unseren Verein, es ist einfach eine wunderbare Zusammenarbeit auf allen Ebenen“, so Diezi.

