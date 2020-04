13 -​Jährige schwer verletzt

Ein 74 -​jähriger Mercedes-​Fahrer befuhr am Samstag gegen 14 . 15 Uhr die Hauptstraße von Holzhausen kommend in Richtung Eschach Ortsmitte. Dort wollte er eine vor ihm fahrende 13 -​jährige Radfahrerin überholen. Hierbei hielt der Mercedes-​Fahrer den erforderlichen Seitenabstand nicht ein, so dass die 13 -​Jährige durch eine Lenkbewegung von ihr nach links vom Pkw erfasst und von der Motorhaube aufgeladen wurde.

Sonntag, 19. April 2020

Nicole Beuther

13

5000

300

Das Fahrrad wurde mehrere Meter nach vorne geschleudert. Die-​Jährige wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Am Mercedes enstand ein Schaden in Höhe von ca.Euro, am Mountainbike ca.Euro.

