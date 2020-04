Auto gegen Baum und Hauswand

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, zum Glück aber keine Verletzten, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 01 : 20 Uhr auf der Bundesstraße 298 .

Sonntag, 19. April 2020

Heinz Strohmaier

Ein-​jähriger Daimler-​Fahrer befuhr die Bvon Schwäbisch Gmünd in Richtung Mutlangen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum und einer Hauswand und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stehen. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rundEuro.

