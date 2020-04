Bei diesem Explorhino-​Experimente könnten die Haare zu Berge stehen

Heute zeigen wir Experimentierfreudigen eine Kraft, die möglich macht, dass eine Tüte einfach an der Wand klebt — ohne Klebstoff. Am Ende könnten die Haare zu Berge stehen.

Die Schulen sind zu, die Kinder sollen jetzt zuhause lernen. Deshalb stellen wir in Zusammenarbeit mit dem Explorhino in den kommenden Wochen jeweils an zwei Tagen spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor.Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.





Wie praktisch wäre es, wenn wir Dinge einfach an die Wand kleben könnten — ohne Klebstoff? Heute zeigen wir Dir eine Kraft, die das möglich macht. Die vermeintliche Magie dahinter hat einen Grund, der Dir auch die Haare zu Berge stehen lassen kann.









Die genaue Anleitung gibt es am 3 . April in der RZ zu lesen.



Du brauchst folgende Materialien: Wollsocken und eine Vespertüte oder sehr leichte Kunststofftüte.

