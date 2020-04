FCH-​Profis verzichten auf Teile des Gehalts zugunsten der übrigen Mitarbeiter

Foto: Archiv

Aufgrund des einstimmigen Beschlusses, im Rahmen der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am vergangenen Dienstag, auch den Spielbetrieb in der 2 . Fußball-​Bundesliga bis Ende April auszusetzen und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen, muss Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim erstmals Kurzarbeit anmelden.

Donnerstag, 02. April 2020

Timo Lämmerhirt

1 Minute 15 Sekunden Lesedauer



400

1

60

67

80

Dadurch sollen alle Arbeitsplätze der rundBeschäftigten beim FCH nachhaltig gesichert werden. Sowohl in allen Verwaltungsbereichen, im FCH-​Fan– und Ticketshop, im Nachwuchsleistungs-​Zentrum, im Gebäudemanagement der Voith-​Arena als auch im Dinkelacker Albstüble wird im April deshalb auf Kurzarbeit umgestellt. Bis Ende des Monats wird lediglich ein Notbetrieb aufrechterhalten. Im Sparkassen Business-​Club dürfen derzeit ohnehin keine Veranstaltungen stattfinden.„Wie unsere gesamte Gesellschaft befinden auch wir als. FC Heidenheim uns in einer Ausnahmesituation, in der jetzt außergewöhnliche Maßnahmen absolut erforderlich sind, um unsere Existenz als Verein zu sichern. Jetzt sind wir innerhalb unserer FCH-​Familie als Kollektiv gefragt, um gemeinsam diese riesige Herausforderung erfolgreich zu meistern“, sagt FCH-​Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.Die FCH-​Profis, das Trainer– und Funktionsteam, der FCH-​Vorstand, der FCH-​Aufsichtsrat sowie alle weiteren FCH-​Führungskräfte verzichten zudem im April freiwillig auf Teile ihrer Gehälter und Bezüge. Durch diesen Gehaltsverzicht kann der FCH betriebsbedingte Kündigungen vermeiden und das reguläre Kurzarbeitergeld für seine Mitarbeiter vonbeziehungsweiseProzent (bei Beschäftigten mit Kindern) des Nettogehalts für alle aufProzent anheben. Sanwald: „Ich möchte die großartige Eigeninitiative unserer gesamten Profi-​Mannschaft hervorheben, die uns in der aktuellen Situation schnell ihre Bereitschaft signalisiert hat, ihren solidarischen Beitrag im Sinne unseres Kollektivs zu leisten. Die Verwendung der, durch den freiwilligen Gehaltsverzicht, eingesparten Summe für die von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter war ausdrücklicher Wunsch der Mannschaft.“Die Kurzarbeit gilt bis auf Weiteres und kann kurzfristig angepasst oder aufgehoben werden. Im Gegensatz zu einem Großteil der weiteren FCH Mitarbeiter gehen die FCH Profis nicht in Kurzarbeit, sondern arbeiten vorerst, wie bereits seit Mitte März, individuell ihre Trainingspläne ab.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

173 Aufrufe

300 Wörter

3 Stunden Online