Kloster der Franziskanerinnen in Gmünd: Schwestern beten für die Stadt

Das Kloster der Franziskanerinnen in Gmünd ist nicht nur ein Ort der Stille und des Gebets, sondern seit jeher auch ein Ort der Gastfreundschaft. Das zeigt sich nicht nur beim sonntäglichen Gottesdienst, sondern auch im Gästehaus, das jedem die Möglichkeit bietet, am klösterlichen Gebetsleben teilzuhaben. Nicht in diesen Tagen. Zum Schutz der betagten Schwestern bleibt die Klosterpforte vorerst geschlossen.

Donnerstag, 02. April 2020

Nicole Beuther

Jeden Abend erhellt derzeit Kerzenschein das Bibliotheksfenster. Ein Zeichen, um der Stadt zu sagen: „Wir sind für Euch da. Wir beten für Euch.“





Wie es den Schwestern geht und wie sie diese Zeit erleben, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



