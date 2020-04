Metzger im Ostalbkreis sponsern Vesper für Hilfsorganisationen

Dass aus Krisen auch Chancen erwachsen, ist keine neue Erkenntnis, bestätigt sich aber in Zeiten von Corona immer wieder aufs Neue. Auch das von der Fleischerinnung Ostwürttemberg initiierte Projekt „Helden für Helden“, das am 1 . April gestartet ist, will ganz offen Solidarität mit den Berufsgruppen bekunden, die momentan die Gesellschaft am nötigsten braucht – den medizinischen Hilfsorganisationen.

Donnerstag, 02. April 2020

Nicole Beuther

1 Minute 49 Sekunden Lesedauer



Um ihre Dankbarkeit gegenüber den Beschäftigten im Pflege– und Rettungsdienst zu demonstrieren, haben die Mitglieder der Innung auf Initiative von Vorstandsmitglied Bernd Klozbücher aus Ellwangen-​Eggenrot die Aktion ins Leben gerufen.Worum es geht, erläutert Bernd Klozbücher: „Es war mir wichtig, Beschäftigte von Hilfsorganisationen, die im Pflege– und Rettungsdienst tätig sind, zu unterstützen und ihr Engagement zu honorieren. So entstand die Idee, möglichst viele Innungsbetriebe für die Aktion zu gewinnen. Beschäftigte im Pflege– und Rettungsdienst erhalten ab sofort bei den teilnehmenden Betrieben ein kostenloses Vesper, das sie nach telefonischer Bestellung vor Ort, aber kontaktlos, abholen können.“Der Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, hat für „Helden für Helden“ gerne die Schirmherrschaft übernommen. „In Zeiten von Corona müssen wir soziale Kontakte meiden und zum Schutz sowie aus Rücksichtnahme körperlich Abstand zu unseren Nächsten wahren. Umso schöner ist es, dass in dieser Krisensituation solche großartigen Zeichen großer Solidarität gesetzt werden“, freut sich Pavel und dankt sowohl den Ideengebern und Organisatoren Bernd Klozbücher und Innungsobermeister Jürgen Vetter als auch Josef Stengel von der Stengel GmbH in Ellwangen. Josef Stengel war ebenfalls gleich Feuer und Flamme für die Idee und erklärte sich spontan bereit, innerhalb weniger Tage kostenlosBoxen herzustellen, die an die teilnehmenden Betriebe ausgeliefert werden können. Wie das ganze funktionieren wird, erklärt Bernd Klozbücher. Die mit den Logos aller Projektpartner versehenen Boxen werden vor den Läden aufgestellt. Sobald telefonisch oder per E-​Mail ein Vesper bestellt wurde, wird das Vesperpaket in die Box vor dem Laden gelegt. Die Beschäftigten der Hilfsorganisation fahren mit dem Auto vor oder kommen zu Fuß vorbei, zeigen draußen ihre Berechtigungskarte vor und nehmen das Vesper aus der Box. Welche Betriebe an der Aktion teilnehmen, erfahren die Hilfsorganisationen über eine Internetplattform und eine aktuelle Liste mit den entsprechenden Kontaktdaten.Boxen werden im Ostalbkreis verteilt, weitereBoxen im Landkreis Heidenheim, denn die Metzgerinnung ist regionsweit organisiert und im Nachbarkreis werden sich Innungsbetriebe ebenfalls beteiligen. Auch der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher ist vom Projekt begeistert und dankt allen teilnehmenden Betrieben für ihr Engagement. Im Ostalbkreis machen bereitsBetriebe mitStandorten, im Kreis Heidenheim sindBetriebe mitStandorten mit im Boot.„Ein tolles Projekt, das unsere und auch Ihre Unterstützung verdient!“, sind sich Landrat Pavel, Oberbürgermeister Dambacher, Bernd Klozbücher, Jürgen Vetter und Josef Stengel einig.

