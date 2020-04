Herzenswege versenden kostenlos Masken an Senioren und Seniorinnen

Auch wenn derzeit keine Sprechstunden und keine persönlichen Kontakte stattfinden, sind die Herzenswege doch für ihre alten Menschen da. Ganz aktuell gibt es ein Zehn-​Punkte-​Programm, das sich als Teil von „Gmünd hilft“ versteht. Darunter werden viele Dienstleistungen angeboten, die Seniorinnen und Senioren zugute kommen, die entweder Grundsicherung oder Wohngeld beziehen oder eine Tafelladen– oder Bonuskarten haben. Unter anderem verschicken die Herzenswege Mund-​Nasen-​Bedeckungen kostenlos an ihre Senioren und Seniorinnen.

Alle rundPersonen, deren Anschriften den Herzenswegen vorliegen, erhalten kostenfrei eine Mund-​Nasen-​Maske. Rund zwei Drittel davon haben Bärbel Blaue und Susanne Will-​Paar am Montag zur Post gebracht. Jede einzeln verpackt in einem Briefumschlag, dazu ein netter Brief und eine Anleitung, wie die Masken behandelt werden müssen. Drei Näherinnen haben die rundMasken dankenswerter Weise genäht: Ingrid Riedling aus Durlangen, Gerty Roos aus Spraitbach und Visnja Kießling aus Untergröningen. Was außer der Versendung von rundkostenlosen Mund-​Nasen-​Abdeckungen noch im Zehn-​Punkte-​Program steht, berichtet am. April die Rems-​Zeitung.

