Fördermittel des Landes für den Radverkehr

Foto: gbr

In das neue Förderprogramm für den Bereich Rad– und Fußverkehr hat das Land Baden-​Württemberg wieder Vorhaben aus unserer Region mit aufgenommen. In den Genuss dieses Geldes kommt auch Schwäbisch Gmünd, wo der Radverkehr eine wesentliche Rolle in einem zukunftsträchtigen Mobilitätskonzept spielt.

Dienstag, 21. April 2020

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Im neuen Programm liegt der Schwerpunkt der Förderung bei neuen Radwegen sowie Schutz– und Radfahrstreifen. „Durch diese Investitionen unterstützen wir nicht nur den Rad– und Fußverkehr, sondern auch die heimische Bauwirtschaft. Es freut mich, dass die Förderung des Radverkehrs jetzt an Schwung gewinnt. Das Fahrrad ist ein ideales Verkehrsmittel für lebenswerte Städte und Gemeinden“, betonte der Gmünder Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Scheffold.





Was dies konkret für Gmünd bedeutet, steht am 22 . April in der Rems-​Zeitung!



