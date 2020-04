Zwei brennende Lkw und drei Schwerverletzte auf der A 7

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn A 7 bei Ellenberg in Fahrtrichtung Ulm zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34 -​Jähriger kollidierte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vor der Baustelle am Virngrundtunnel mit einer provisorischen Leitplanke. Dabei wurde der Tank der Zugmaschine aufgerissen, so dass Kraftstoff austrat und sich entzündete. Auch ein zweiter Lkw fing Feuer.

Der-​jährige Fahrer konnte seinen Lkw unverletzt verlassen. In der Folge brannte der MAN-​Sattelzug sowie der mit Paketen beladene Auflieger völlig aus. Der Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt.Aufgrund des brennenden Lkw bildete sich in der Folge ein Stau. Das Stauende befand sich rundMeter hinter dem oben genannten Unfall. Der Fahrer eines Iveco-​Lkw übersah dabei das Stauende und fuhr ungebremst auf einem am Stauende stehenden Daimler-​Lkw auf. Dabei wurden der Fahrer des Iveco sowie zwei im Führerhaus befindliche Frauen schwer verletzt.Eine der beiden Frauen wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert, die zweite Frau wurde von den beiden beteiligten Lkw-​Fahrern aus dem Iveco befreit. Beide Lkw fingen bei dem Unfall Feuer und brannten vollständig aus. Alle drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren aus Fichtenau und Crailsheim waren mit bis zuFahrzeugen undKräften vor Ort. Der Sachschaden bei dem Folgeunfall beläuft sich auf rundEuro.Die Autobahn wurde aufgrund des Unfalls und für die Bergung der Lkw voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt.

