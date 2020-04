Heimatkundliche Schätze aus Durlangen gesammelt

Traditionen erhalten, Gemeinschaft pflegen, Heimatliebe fördern und die Geschichte der Gemeinde Durlangen erforschen. Das sind die Ziele der Arbeitsgemeinschaft Heimat, die unlängst im alten Raiffeisenlagerhaus an der Schillerstraße in Durlangen ihr Domizil bezogen hat. Dort nimmt ein Heimatmuseum Gestalt an.

Mittwoch, 22. April 2020

Gerold Bauer

Der sichtlich engagierte und motivierte Kern der Mitstreiter umfasst acht Gründungsmitglieder, die sich bislang eher aus älteren Semestern rekrutieren — doch dies ist kein Muss! Jüngere Leute sind herzlich willkommen.





Vor fünf Jahren wurde die AG Heimat aus der Taufe gehoben. Egon Müller ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. Er betont den kommunalen und bürgerschaftlichen Teamgeist: „Wir sind kein Verein, vielmehr ein Freundeskreis von Gleichgesinnten.“ Und auch das: „Alle Einwohner der Gemeinde Durlangen gehören zu uns, denn wir alle in Durlangen sind eingebunden in das, was Heimat und Geborgenheit ausmacht.“

