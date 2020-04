Sitzung des Verwaltungsausschusses Gmünd via Videokonferenz

Premiere am Mittwoch im Rathaus: Erstmals fand eine Sitzung der Gemeinderäte via Videokonferenz statt. Bürgerinnen und Bürger sowie Pressevertreter hatten die Möglichkeit, im großen Sitzungssaal des Rathauses die Sitzung des Verwaltungsausschusses zu verfolgen. Viele hatten sich nicht versammelt, als diese um 16 Uhr begann – die Abstände konnten problemlos eingehalten werden.

Mittwoch, 22. April 2020

Nicole Beuther

Wie sich die Stadt auf die Wiedereröffnung der Schulen vorbereitet, das steht in der Donnerstagausgabe der RZ.



Zu Beginn stand ein Bericht zur aktuellen Lage der Corona-​Pandemie auf der Tagesordnung. „Es ist keine einfache Situation für die Verwaltung. Corona stellt uns vor große Herausforderungen“, so Oberbürgermeister Richard Arnold, der im kleinen Sitzungssaal Platz genommen hatte. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, der von seinem Büro zugeschaltet war, berichtete vonErkrankten, die es bislang im Ostalbkreis gab; die Anzahl der aktiven Krankheitsfälle liegt bei(davonin der Lea). Man müsse, so Bläse, nach wie vor sorgsam damit umgehen, die Situation habe sich aber stabilisiert. Stadtrat Paul Schneider fragte nach der Anzahl der Fälle in Gmünd. Man habe im Kreis die Vereinbarung getroffen, aus Persönlichkeitsgründen keine einzelnen Orte zu nennen. „Es bringt ja dem Einzelnen nichts, zu wissen, ob in Großdeinbach oder in Lindach jemand erkrankt ist.“ Gmünd sei entsprechend seiner Bevölkerungsgröße tangiert, so Bläse. Auch der weitere Ablauf an den Schulen und Kindergärten, die seit dem. März geschlossen haben, stand im Fokus des ersten Tagesordnungspunktes.

