Veselko Karacic bleibt dem TSB Gmünd treu

Grafik: RZ

Veselko Karacic geht beim TSB Schwäbisch Gmünd als Trainer in seine dritte Saison.

Mittwoch, 22. April 2020

Timo Lämmerhirt

26 Sekunden Lesedauer



Dies bestätigte Thomas Klaus, Spielleiter der TSB-​Fußballabteilung. „Wir sind beim TSB mit der Arbeit von Karacic hoch zufrieden, und somit froh, dass unser Trainer für die kommende Saison zugesagt hat“, so Klaus. Ein starkes Signal in einer schwierigen Zeit.“ Für die Verantwortlichen des A-​Ligisten bestand keinerlei Zweifel an der Personalie. „Für uns ist er nicht nur ein Trainer, der nur die Mannschaft sieht, sondern er denkt auch im Sinne der gesamten Abteilung. Zugesagt haben dem Trainer auch die Spieler der aktuellen Mannschaft, die neben den jungen Perspektivspielern eindeutig Priorität haben.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

271 Aufrufe

104 Wörter

7 Stunden Online