Aufgepasst: Frischer Schilderwald und neue Einbahnstraßen im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau

Überrascht wurden am Donnerstag zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Stadtteil-​Rehnenhof von einem neuen Schilderwald. Er steht im Zusammenhang mit einer weiträumigen Einbahnstraßenregelung im Bereich des Kirchplatzes, dem Geschäfts– und Wochenmarktzentrum des Stadtteils.

Donnerstag, 23. April 2020

Heino Schütte

Offenbar sollen die schätzungsweise an dieneuen Verkehrstafeln sowie die neuen Einbahnstraßen helfen, die vielbeklagte Verkehrssituation vor allem am Wochenmarkttag (Freitag) zu entwirren. Doch zunächst gibt es eher Verwirrung, wie zahlreiche Falschfahrten und teils verärgerte Reaktionen von Verkehrsteilnehmern zeigen. Auch wir standen zunächst eher ratlos vor den neuen Verkehrsregelungen. Es empfiehlt sich, die neuen Schilder und Regelungen zunächst zu Fuß zu erkunden, um Strafzettel oder gar Unfälle zu verhindern. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

