Frost– und Alterungsschäden werden beseitigt

So wie hier auf der K 3201 zwischen Baldern und Oberdorf gibt es im Verlauf von 35 Straßen im Kreisstraßennetz Ausbesserungsbedarf. Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Trotz des vergleichsweise milden Winters sind auf den Kreisstraßen frost– und altersbedingt Schäden entstanden. Die Straßenmeistereien des Landratsamts in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd haben für ihren Bereich entsprechende Erhebungen gemacht. Insgesamt muss der Ostalbkreis rund 200 000 Euro zur Behebung der Fahrbahnschäden aufwenden.

Donnerstag, 23. April 2020

Nicole Beuther

30 Sekunden Lesedauer



Meist handelt es sich um Risse, Setzungen, Verdrückungen oder Ausbrüche an den Fahrbahnen und deren Rändern.Die meist kleinflächigen Schäden werden in den kommenden Wochen von den Straßenmeistereien mit eigenem Personal saniert. Bei Bedarf werden Spezialgeräte angemietet und Spezialfirmen, z. B. falls Oberflächenbehandlungen notwendig werden, eingebunden. Damit die Straßenmeistereien die notwendigen Arbeiten und Aufträge rechtzeitig disponieren und Dienst– und Bauleistungen erforderlichenfalls in Auftrag geben können, hat Landrat Klaus Pavel jetzt die notwendigen Haushaltsmittel dafür freigegeben.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

105 Aufrufe

122 Wörter

59 Minuten Online