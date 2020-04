#gemeinsam in Alfdorf: Nachbarschaftshilfe funktioniert

Wer in Alfdorf Hilfe benötigt, kann sich beim Rathaus melden – das Bürgeramt führt eine Liste. Bisher stehen auf dieser Liste aber nicht mehr als zwei Haushalte. Viel länger ist die Liste derjenigen, die helfen wollen. Etwa 40 Freiwillige haben sich gemeldet.

Sie wolle ihren Teil beitragen und hat deshalb auch ihre Bereitschaft zum Helfen erklärt. Falls die Zahl der Bedürftigen weiter ansteigt, kann die Gemeinde Alfdorf also auf einige Ressourcen zurückgreifen.





Wer helfen möchte oder auch Hilfe benötigt, kann sich beim Bürgerbüro Alfdorf unter der Telefonnummer 07172 3090 melden.







gemein​sam​.rem​szeitung​.de liefert einen schnellen Überblick über ehrenamtliche Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

„Darüber hinaus haben die Handballer angeboten zu helfen“, berichtet der stellvertretende Bürgermeister Klaus Hinderer. Die Nachbarschaft funktioniere im Ort.„Wenn ich unterwegs bin, spreche ich mit den älteren Menschen.“ Die erzählen ihm, dass ihre Nachbarn für sie mit einkauften, wenn sie sowieso schon unterwegs seien. „Umso ländlicher es wird, umso besser funktioniert es auch“, glaubt Hinderer. Alfdorf habe am Anfang gezielt dazu aufgerufen, dass Nachbarn sich um besonders Gefährdete kümmern sollen. Der Aufruf habe gefruchtet.Er selbst stehe auch auf der Helferliste. „Wenn man sowieso schon einkaufen geht, kann man doch super noch was mitbringen. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde.“Vor Corona sei er Bürgerbus gefahren, das falle jetzt weg. Diese Zeit könne er genauso gut anderweitig investieren. Der Hilfsgedanke werde fortgeführt.Eine der Helferinnen ist Anja Saur, die für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. „Ich finde es wichtig, dass man in dieser Zeit zusammensteht.“

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

