Rauchbeinschule in Gmünd bekommt einen Schulbauernhof

Foto: nb

Im Rahmen der Gartenschau wurde an der Rauchbeinschule damit begonnen, einen Schulgarten anzulegen. Wenig später folgte eine Streuobstwiese. „Die Tierhaltung wäre der nächste große Schritt“, erklärte Schulleiter Klaus Dengler im Verwaltungsausschuss. Die Räte gaben grünes Licht für den Schulbauernhof.

Donnerstag, 23. April 2020

Nicole Beuther

30 Sekunden Lesedauer



2020





Wie sich die Räte zu dem Projekt äußerten, was positiv hervorgehoben wurde und welche kritischen Anmerkungen es gab, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Dengler berichtete von der Konzeption, die vorsieht, sowohl Lehrer als auch Schüler einzubinden. Der Schulleiter betonte zudem, dass der Schulbauernhof auch von Kindern aus der Umgebung sowie anderen Schulen genutzt werden könne. Die Realisierung des Vorhaben auf der zweieinhalb Hektar großen Fläche am Hang hinter der Schule hat bereits begonnen. Geplant ist der Start im September

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

153 Aufrufe

123 Wörter

2 Stunden Online