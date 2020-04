Die Geschichte der Kirche St. Bartholomäus

Mitten in Bartholomä, gegenüber des neuen Rathauses in der Beckengasse, steht die katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus. Die Geschichte dieser Kirche ist so wechselhaft wie kurz, wurde sie doch erst in den Jahren 1839 /​ 1840 an Stelle der alten Bartholomäer Zehntscheuer errichtet und 1849 von dem 2 . Rottenburger Bischof, Joseph von Lipp, geweiht.

zog der Pfarrer vom Möhnhof (seitPfarrsitz) in das neu erbaute Pfarrhaus in Bartholomä ein. Die einstmalige Pfarrkirche Heilig-​Kreuz im Teilort Möhnhof wurde verkauft und rechtfertigte seine Existenz abals Ökonomiegebäude. Die neue Kirche war sehr geräumig, bot Platz fürPersonen und war für die ansonsten armen Verhältnisse der Albuchgemeinde mit ihren neuen spätgotischen Altären schlicht aber geschmackvoll eingerichtet. Die Geschichte der Kirche St. Bartholomäus wird in der Rems-​Zeitung am. April erzählt.

