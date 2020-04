St. Anna richtet Nachsorgendes Pflegezentrum ein

Im Seniorenzentrum St. Anna wird eine Station für Menschen eingerichtet, die nach einer überstandenen Corona– Infektion noch pflegerische Versorgung brauchen. Das sogenannte Nachsorgende Pflegezentrum ist Teil der Corona-​Strategie des Ostalbkreises rund um die ärztlichen Notfallzentren und die Fieberambulanzen in der Greuthalle Aalen und der Großsporthalle Schwäbisch Gmünd.

Sonntag, 26. April 2020

Möglich wurde die räumliche Trennung, weil der Konvent St. Anna vorübergehend zu den vinzentinischen Mitschwestern in die Schule für Hörgeschädigte St. Josef zieht. In den Räumen der Schwestern, ergänzt um zwei Bewohnerzimmer und die Hospizwohnung, wurden nunstationäre Pflegeplätze eingerichtet. Wie die Nachsorgeeinrichtung ausgestattet ist, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. April.

