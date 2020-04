Bürgermeister Krötz startet am Dienstag

Künftig wird Ronald Krötz den Briefkasten am Alfdorfer Rathaus von innen öffnen. Foto: pr

Am Montag, 27 . April, wird der bisherige Alfdorfer Bürgermeister, Michael Segan, seine Amtsgeschäfte an Ronald Krötz übergeben. Krötz war am 2 . Februar als klarer Sieger aus der Wahl hervorgegangen, nachdem Michael Segan 16 Jahre lang Chef auf dem Rathaus gewesen ist. Die RZ hat sich mit Ronald Krötz über seine künftige Arbeit unterhalten.

Montag, 27. April 2020

Heinz Strohmaier

Schon seit Wochen ist Ronald Krötz mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ein „echter“ Alfdorf er geworden. In Brech hat die junge Familie eine neue Heimat gefunden – und fühlt sich bereits jetzt „sehr wohl “.

H err Krötz, was erwartet Sie am ersten Arbeitstag?



Mein erster Arbeitstag ist am Dienstag, 28 . 04 . Ich werde mich zunächst, unter Beachtung der entsprechenden Hygienevorschriften mit meinen Amtsleitern treffen. Darüber hinaus stehen noch viele weitere Gespräche an. Die Verpflichtung in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung wird voraussichtlich im Mai stattfinden. In welchem Rahmen wird von der aktuellen Situation abhängig sein und mit dem Gemeinderat noch festgelegt.

Die Antworten auf viele weitere Fragen finden Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

