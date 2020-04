Die Mehrheit hält sich an die Maskenpflicht

Eine Alltagsmaske oder eine andere Mund-​Nasen-​Bedeckung zu tragen, war hierzulande bis zur vergangenen Woche noch eine freiwillige Angelegenheit. Seit Montag ist es anders: Das Tragen einer Alltagsmaske ist Pflicht, unter anderem in den Läden und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Rems-​Zeitung war mit dem Bus und in einigen Heubacher Supermärkten unterwegs und wollte wissen, ob sich die Bürger an die Maskenpflicht halten.

Der Griff in die Packung mit den Einwegmasken gehört für Barbara Köhler seit einer Woche ganz selbstverständlich dazu, wenn sie sich auf den Weg zum Einkaufen macht. Fünf Wochen ist es her, seit sie eine große Packung mit Masken bestellt hat. „Man schwitzt ein bisschen“, so die Bargauerin. Für sie aber kein Grund, auf das Tragen einer Maske zu verzichten. „Ich finde es gut“, so Köhler zur Maskenpflicht.

Ähnlich sieht es die Heubacherin Sigrid Mielke, die am Montagmorgen im selben Bus sitzt wie Köhler. Es ist kurz vor 10 Uhr, als sie von Gmünd nach Heubach fährt. Mit Maske – wie alle anderen Fahrgäste auch.





Ob auch andere so denken wie Köhler und Mielke und wie die Supermärkte auf Kunden ohne Maske reagieren, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



