Ostalbkreis eröffnet die Schulen wieder

Am kommenden Montag beginnt an den Schulen in Trägerschaft des Ostalbkreises wieder der Präsenzunterricht. Zunächst dürfen die Abschlussschüler wieder kommen.

Montag, 27. April 2020

Eva-Marie Mihai

An der Technischen Schule Aalen, der Kaufmännischen Schule Aalen und der Justus-​von-​Liebig-​Schule Aalen, aber auch an der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd, der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Gmünd und der Agnes-​von-​Hohenstaufen– Schule Schwäbisch Gmünd sowie dem Kreisberufsschulzentrum Ellwangen beginnen zunächst die Prüfungsklassen im Vollzeitbereich, also die Beruflichen Gymnasien und Berufskollegs, die AVdual Klassen und die Berufsfachschulen. Aber auch die Klassen der Auszubildenden des Abschlussjahres in der dualen Berufsausbildung und Weiterbildung starten den Präsenzunterricht, damit alle gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet werden können.Am Beruflichen Schulzentrum in Aalen werden damit rundAbschlussschülerinnen und –schüler, am Beruflichen Schulzentrum Schwäbisch Gmünd etwaPrüflinge und am Kreisberufsschulzentrum EllwangenAbschlussschülerinnen und –schüler wieder Unterricht vor Ort haben.Auch die Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren des Ostalbkreises öffnen wieder ihre Türen. Somit nehmen auch die Schlossschule Wasseralfingen, die Jagsttalschule Westhausen, die Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd und die Heideschule Mutlangen — zunächst auch hier für die Abschlussklassen — den Präsenzunterricht wieder auf.

