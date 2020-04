Begrüßung für Bürgermeister Krötz

Fotos: str

Die Überraschung ist geglückt: Spontan hatten Gemeinderat Sascha Kühne und der stellvertretende Bürgermeister, Klaus Hinderer, für den neuen Bürgermeister, Ronald Krötz, an seinem ersten Arbeitstag einen „kleinen Empfang“ im Schlossgarten organisiert, nachdem aufgrund der Coronakrise größere Veranstaltungen nicht möglich sind.

Dienstag, 28. April 2020

Heinz Strohmaier

39 Sekunden Lesedauer



Willkommen neuer Bürgermeister! So stand es an der Eingangstür zum Rathaus in Alfdorf. Nur die Ehefrau von Ronald Krötz war „eingeweiht“ und hat dicht gehalten. So hatte Krötz keine Rede vorbereitet, „ich bin überrascht und überwältigt“, sagte er, aber er freue sich. Und er versprühte Zuversicht und meinte: „Ich bin mir sicher, dass wir die Herausforderungen gemeinsam schaffen werden.“ Benjamin Rinker und Arne Timcke, zwei Bläser vom Musikverein Alfdorf, gestalteten den Empfang für den neuen Bürgermeister durch ihre Musikstücke aus zwei Fenstern des Rathauses im zweiten Stock wenigstens ein bisschen feierlich. Zur Begrüßung waren Gemeinderäte und die beiden Pfarrer im Schlossgarten – mit dem nötigen Abstand – erschienen. Mehr darüber am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

197 Aufrufe

157 Wörter

2 Stunden Online