Coronakrise: Die halbfertigen Maibäume liegen in diesem Jahr flach

Foto: hs

Es ist ein trauriger Anblick: Vielerorts liegen halbfertige Maibäume flach. Die meisten der teils über 30 Meter hohen beziehungsweise jetzt nur noch langen Mai-​Wahrzeichen sind bereits „geräppelt“. Doch auf sie wartet in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise nur noch der direkte und letzte Weg zur Aufarbeitung ins Sägewerk.

Dienstag, 28. April 2020

Heino Schütte

37 Sekunden Lesedauer



25

30

Beispielhaft haben wir das Mutlanger Maibaum-​Schicksal in Augenschein genommen und uns dazu auch berichten lassen, mit wieviel Leidenschaft sich alljährlich Vereine, Freundeskreise oder auch Organisationen ans Werk machen, um für ihre Gemeinden, Dörfer und Stadtteile die prächtigen Mai-​Wahrzeichen herzurichten. Vielfach sind es auch die örtlichen Feuerwehren, die sich um diese Brauchtumspflege bemühen. Doch aufgrund Corona gilt besonders für die Brand– und Katastrophenschützer die absolute Order, sich nur noch im Alarm– und Einsatzfall zu „versammeln“, um das Ansteckungsrisiko zu gering wie möglich zu halten. In Mutlangen sind traditionsgemäßbisheimatverbundene Maibaum-​Freunde am Werk. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

217 Aufrufe

150 Wörter

3 Stunden Online