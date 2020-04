Durlanger AG Heimat zeigt Schönheit und Geschichte im Leintal

Foto: hs

Idylle und Ruhe pur, dazu interessante Geschichte. Das ist das Leintal bei Durlangen. Die Arbeitsgemeinschaft Heimat hat dort nun auch Tafeln aufgestellt und überrascht Wanderer und Radfahrer mit Erinnerungen und historischen Fakten.

Dienstag, 28. April 2020

Edda Eschelbach

Hingewiesen wird sogar auf Bergwerksaktivitäten im Spätmittelalter, die durchaus auch dem Wohlstand der Freien Reichsstadt Gmünd zugute kamen. Auch ein echter Tipp für eine beschauliche Wanderung in den Mai, auch um etwaigen Menschenansammlungen aus dem Weg zu gehen. Es ist zudem mit Blick auf das Leintal bewundernswert, was die Durlanger Historiker der Arbeitsgemeinschaft Heimat an Wissen und Dokumenten zusammengetragen haben. Geschichten und Geschichte von und über die Durlanger AG Heimat gibt es in der Rems-​Zeitung am. April.

