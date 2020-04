Haushaltssperre in Gschwend

Die Sitzordnung im Gschwender Gemeinderat war ungewöhnlich, da sich auch das coronabedingte Abstandsgebot niederschlug. Auch die Arbeitsbedingungen im Rathaus sind anders als üblich.

Dienstag, 28. April 2020

Edda Eschelbach

Unter anderem stand die letzte Haushaltsberatung vor der Beschlussfassung im Mai statt. Wobei Bürgermeister Hald eingangs erklärte, dass er schon jetzt wegen der Auswirkungen von Corona überholt sei. Allein die eingeplanten Gewerbe– und Einkommensteuereinnahmen werden wesentlich niedriger ausfallen. „Die Zahlen werden wir in der Realität so nicht halten können“, so Hald. Er informierte den Gemeinderat auch über eine sofortige Haushaltssperre. Weiteres aus der Sitzung erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. April.

