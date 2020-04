Wiedereröffnung im a.l.s.o.-Gebrauchtwarenkaufhaus in Gmünd

Foto: nb

Gleich am Eingang eines jeden Stockwerkes steht Desinfektionsmittel bereit, wenige Meter weiter grüßen die Mitarbeiter des Gebrauchtwarenkaufhauses freundlich — hinter einer Plexiglasscheibe und mit Mundschutz. Corona hat auch beim Sozialunternehmen a.l.s.o. in der Goethestraße 65 den Arbeitsalltag etwas verändert — die Mitarbeiter nehmen es gelassen und freuen sich, dass sie wieder arbeiten dürfen.

Dienstag, 28. April 2020

Nicole Beuther

49 Sekunden Lesedauer



28

65

Arbeitsgelegenheiten fördern die soziale Integration und sorgen nicht zuletzt dafür, dass sich die Chancen der Arbeitslosen am Arbeitsmarkt erhöhen. Auch die a.l.s.o. bietet seit vielen Jahren Arbeitsgelegenheiten an. Die Coronakrise ließ den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen keine andere Wahl: Die Möbelbörse musste schließen und jene, die sich in einer Arbeitsgelegenheit befinden, mussten zuhause bleiben. Vier lange Wochen. Ende vergangener Woche kam dann die Nachricht, die vielen von ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zauberte: „Sie dürfen ab. April wieder arbeiten“. „Für die Menschen, die sich in einer Arbeitsgelegenheit befinden, ist es extrem wichtig, dass sie wieder anfangen können, zu arbeiten“, so Markus Schmid, bei der a.l.s.o. Ansprechpartner für die Dienstleistungen, die Möbelbörse und das Bücherwürml.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

114 Aufrufe

199 Wörter

46 Minuten Online