Alois trotzt Corona: Am Sonntag soll die Gmünder Nationalhymne von den Balkonen erklingen

Gemeinsam mit dem Alois-​Lied gegen Corona! Dazu rufen der 1 . Musikvereins und die Stadt-​Jugendkapelle Schwäbisch Gmünd auf. Alle drei Strophen der „Gmünder Nationalhymne“ sollen am kommenden Sonntag, 3 . Mai, um 18 Uhr im Rahmen eines „Balkonkonzerts“ erklingen.

In den vergangenen Jahren haben Musiker des. Musikvereins und der Stadt-​Jugendkapelle in den Sommermonaten jeden Samstag umUhr, die Gmünder Hymne, den Alois, vom Johannisturm in einem mehrstimmigen Arrangement gespielt. Da dies momentan nicht möglich ist, rufen der. Musikverein und die Stadt-​Jugendkapelle Schwäbisch Gmünd deshalb nun dazu auf, nächsten Sonntag in Schwäbisch Gmünd den Alois erklingen zu lassen. Alle Musikerinnen und Musiker in der Stadt sind aufgefordert, umUhr den Alois von ihren Balkonen oder aus Fenstern zu spielen. Und selbstverständlich sind alle Gmünderinnen und Gmünder auch aufgerufen kräftig mitzusingen. Mehr zu dieser Aktion am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

