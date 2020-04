Start-​Up-​Unternehmen „BeBetter“: Für jedes verkaufte Produkt werden Bäume gepflanzt

Von links: Simon Bauer, Thomas Abentung, Maximilian Modrich Foto: bebetter

Kleidung verkaufen und die Welt gleichzeitig ein kleines bisschen besser machen — dieser Gedanke stand ganz zu Beginn von „BeBetter“, ein Start-​Up-​Unternehmen, das der Gmünder Maximilian Modrich im Juni vergangenes Jahr gemeinsam mit seinen Studienkollegen Simon Bauer und Thomas Abentung gegründet hat. Die Idee: Für jedes verkaufte Produkt werden zwischen drei und acht Bäume gepflanzt. Die Idee kommt an bei den Menschen. „Bisher wurden Bäume im vierstelligen Bereich gepflanzt“, berichtet Modrich.

Mittwoch, 29. April 2020

Nicole Beuther

38 Sekunden Lesedauer



22

2016

2017

&

Der-​Jährige hatam Hans-​Baldung-​Gymnasium sein Abitur absolviert und studiert seitBusinessManagement am Management Center in Innsbruck. Als er gemeinsam mit seinen beiden Studienkollegen im fünften Semester die Aufgabe hatte, einen Businessplan zu erstellen, wurde sehr schnell der Entschluss gefasst, ein Start-​Up-​Unternehmen zu gründen. Mit Blick auf den gemeinsamen Urlaub, den sie kurze Zeit zuvor in Südostasien verbracht hatten, sollte Nachhaltigkeit hierbei eine große Rolle spielen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

237 Aufrufe

154 Wörter

3 Stunden Online