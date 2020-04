TV Straßdorf gewinnt Finalkrimi

Foto: Mädger

Mit einem spannenden Finalkrimi ist die Onlinefußball-​Konsolenmeisterschaft des TV Straßdorf zu Ende gegangen. Den Turniersieg sicherte sich das Straßdorfer Quartett mit einem 3 : 2 über den TV Weiler. Dritter wurde die erste Mannschaft der SG Bettringen, die den FC Spraitbach im kleinen Finale mit 3 : 1 bezwang. Organisator Steffen Mädger ist voll des Lobes über den fairen Verlauf des Turniers.

Mittwoch, 29. April 2020

Alex Vogt

Neben den Straßdorfern und dem TV Weiler komplettiert das Quartett der SG Bettringen das Podest. Im kleinen Finale gelang der SGB ein 3 : 1 -Erfolg über den FC Spraitbach.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 30 . April.



Für einen krönenden Abschluss der vom TV Straßdorf initiierten stayathome-​League, an der sichFußball-​Mannschaften aus dem Raum Schwäbisch Gmünd beteiligten, sorgte das Finale. „Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel“, berichtet Organisator Steffen Mädger vom finalen Duell zwischen dem TV Straßdorf und dem TV Weiler. Robin Pflieger und Niklas Kiefer konnten zunächst an den ersten beiden Positionen für die Straßdorfer punkten, ehe die beiden TVW-​Spieler David Hartmann sowie Raphael Enssle erfolgreich waren. Beim-Zwischenstand musste ein Entscheidungsspiel her, bei dem es zwischen Robin Pflieger und David Hartmann zunächst hin und her ging, ehe Pflieger doch noch für klare Verhältnisse sorgen konnte und dem TV Straßdorf den Turniersieg bescherte. „Robin hat dieses Spiel am Ende vollkommen verdient mitgewonnen“, freut sich Mädger, der Trainer der ersten Mannschaft des TVS darüber, dass Platz eins an den Ausrichter dieser Konsolenmeisterschaft geht.

