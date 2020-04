49 -​Jähriger berichtet von seiner Zeit in Quarantäne

Am 13 . März berichtete die Rems-​Zeitung über einen Mann, der am 7 . März – einen Tag nachdem Südtirol als Corona-​Risikogebiet eingestuft worden war – aus dem Skiurlaub in dieser Region zurückgekehrt war. Die RZ hat sich nun mit dem 49 -​Jährigen, der das Virus Sars-​CoV-​ 2 in sich trug, über die Zeit der Quarantäne unterhalten.

Freitag, 03. April 2020

Nicole Beuther

Es war eine Zeit, die vor allem Verzicht bedeutete. Verzicht auf die gemeinsame Zeit mit der Familie und Freunden, Verzicht auf Spaziergänge und Sport an der frischen Luft und das Trainieren im Fitnessstudio.







Wie der Mann, der in einem Gmünder Stadtteil lebt, diese Zeit erlebt hat und wie es ihm jetzt geht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



