Diese Anträge haben die Fraktionen gestellt

Der Erlass einer Haushaltssatzung ist für den geordneten Betrieb einer Stadt unverzichtbar. Deshalb musste sich der Gemeinderat auch in dieser Zeit des Kontaktverbots in ungewöhnlicher Umgebung treffen, um einen Haushalt zu verabschieden und in den kommenden Monaten handlungsfähig sein.

Um in dem geplanten Zeitfenster die Anträge ausreichend beraten zu können, hat die Verwaltung die haushaltswirksamen Anträge der Fraktionen in zwei Kategorien eingeteilt. Die Kategorieumfasst Positionen, die am Mittwoch rechtskräftig beschlossen und verabschiedet wurden. Die Anträge in Kategorie haben aus Sicht der Verwaltung einen strukturellen und grundsätzlichen Charakter und bedürfen einer intensiven Beratung, auch weil deren Auswirkungen überwiegend abhaushaltsrelevant werden. Die Anträge sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt unter möglichst normalen Umständen beraten werden. Unter die Anträge vonfielen folgende Punkte:Nach der Fertigstellung der Ortsumfahrung Bargau sei ein Anschluss der LiseMeitner-​Straße an das Bargauer Verkehrskonzept notwendig, fordert die CDU.„Der Bahnhofsvorplatz ist ein städtebaulich hoch sensibler Bereich“, schreibt die Verwaltung dazu. „Neben dem Wunsch nach einem Taxiunterstand wurden bereits Wünsche nach einem öffentlichen WC, weiteren Fahrradabstellanlagen, der Einrichtung eines Mobilitätspunktes, eines Trinkbrunnens und vieles mehr geäußert.“ Die Verwaltung werde inein Konzept erarbeiten und dann den zuständigen Gremien vorlegen.Der Abbruch der Lindeneck-​Brücke könne laut einem Gutachten noch verschoben werden. Für den Abbruch des Fußgängerstegs sindMittel in Höhe vonEuro etatisiert worden, schreibt die Verwaltung dazu. Im Finanzhaushalt sindEuro veranschlagt. Sollte der Abbruch nicht zeitnah ausgeführt werden, müsse der marode Zustand des Bauwerks in vierteljährlichen Abständen überprüft werden. Für die Sanierung der Außenanlagen schlägt die Stadtverwaltung vor, zusätzliche Mittel in Höhe vonEuro im Jahrzu etatisieren.Moderne Auftritte können eine Menge an Vorteilen und Erleichterungen für unsere Bürger bieten, schreibt die CDU. Interaktion in Echtzeit, der digitale Behördengang oder umfassende Auskünfte sind hier nur Stichworte. Das Amt für Medien und Kommunikation habe bereits eine Testanwendung für Bürgerauskünfte über Künstliche Intelligenz, KI, aufgesetzt, schreibt die Verwaltung. Digitale Dienste in den Bereichen E-​Government seien damit technisch möglich. Die sollen dem Gemeinderat nach der Coronapause erläutert werden.

