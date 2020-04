Schwerer Motorradunfall in Abtsgmünd

Foto: esc

Am Freitagmittag um kurz vor 15 : 15 Uhr ereignete sich ein schwerer Motorradunfall auf der B 19 , kurz vor der Orteinfahrt Abtsgmünd. der Biker lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Freitag, 03. April 2020

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



19

26

20

000

19

Der Motorradfahrer befuhr die Bvon Hüttlingen in Richtung Abtsgmünd. Auf Höhe der Abzweigung nach Hangendenbuch stürzte der Kradfahrer in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen. Das Motorrad schlitterte mitsamt dem Fahrer über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortigen Schutzplanken. Im weiteren Verlauf stieß das Motorrad noch gegen einen entgegenkommenden PKW Ford eines-​jährigen Fahrers. Bei dem Unfall wurde An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwaEuro. Die Bwurde zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

107 Aufrufe

116 Wörter

39 Minuten Online