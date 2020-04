RZ-​Wildkräuterserie: Löwenzahn und Gänseblümchen im Blickpunkt

Wer in den Genuss kulinarischer Schätze kommen möchte, der muss nicht zwingend in den Supermarkt gehen. Sehr oft reicht ein Spaziergang im eigenen Garten oder vor der Haustüre. Schon auf einer kleinen Fläche zeigt sich hier der große Reichtum an essbaren Wildpflanzen. Vor allem zwei Pflanzen sind hierbei besonders häufig zu sehen: Löwenzahn und Gänseblümchen.

Auch für den aktuellen Kräuterspaziergang der Rems-​Zeitung mit Kräuterpädagogin Beate Kessler sind keine langen Wege notwendig. Gleich auf der großen Wiese neben dem Haus der Kesslers wachsen Löwenzahn und Gänseblümchen zuhauf. Der gelbe Blütenkopf ist bei vielen der Löwenzahn-​Pflanzen, die hier zu sehen sind, bereits verschwunden. Die Wiese ist voll mit weißen Pusteblumen.







Wie Löwenzahn und Gänseblümchen verwendet werden können , welche Vorteile der Feuchtigkeits-​, Temperatur– und Tag-​und-​Nacht-​Sensor der Gänseblümchen hat und welche Merkmale die zwei Pflanzen sonst noch besitzen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



