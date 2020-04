Wochenendbeilage: Das stärkste Mädchen der Welt wird 75

In ihrer Heimat Schweden ist Pippi Langstrumpf, die vor genau 75 Jahren die Kinderbuchbühne betrat, eine Nationalheldin. Warum Astrid Lindgrens starke Figur auch bei uns Kultstatus besitzt, hat viele Gründe. Dabei hatte das Mädchen, das forsch Autoritäten aushebelt und die Schule bestreikt, keinen Traumstart.

Donnerstag, 30. April 2020

Nicole Beuther

22 Sekunden Lesedauer



Pippi Langstrumpf begründete den internationalen Ruhm der Kinderbuchautorin AstridLindgren. Doch fast wäre aus dieser Erfolgsgeschichte in Deutschland nichts geworden. Warum, das steht in unserer Wochenendbeilage. Weitere Themen: Erziehung von Jungen, der Wald als Wohlfühlort, vom Alltag eines Schäfers, Mountainbike-​Trails in Österreich und Reisen in Gedanken.

