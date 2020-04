Gmünder Passionsspiele finden statt

Bei einem Pressegespräch hat am Freitag Martin Scheuermann, Direktor des christlichen Gäste-​, Kongress– und Kulturzentrums Schönblick, inmitten der Coronakrise Zuversicht verbreitet: Die für den Herbst geplante Wiederbelebung der Tradition der Gmünder Passionsspiele findet statt.

Der Schönblick wolle in diesen schweren Tagen bewusst auch ein positives Zeichen setzen. Der Kartenvorverkauf sei auch schon angelaufen. Viele gute Kräfte, motivierte Akteure und Helfer bereiteten dieses Ereignis vor, mit dem der Schönblick an eine große Tradition anknüpfen wolle. Freilich habe man sich darüber beraten, ob es Sinn mache, an Terminen und Vorbereitungen festzuhalten, zumal beispielsweise ja auch die weltberühmten Passionsspiele von Oberammergau wegen Corona verschoben worden sind.

