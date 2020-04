Wildkräuter-​Serie: Entdeckungstour in der Natur — in und um Gmünd

Fotos: nb

Mit Beginn der warmen Tage entfaltet die Natur ihre volle Kraft. Wer auf Entdeckungstour gehen möchte, der muss sich hierzu oftmals nur in den eigenen Garten oder vor die Haustüre begeben.

Samstag, 04. April 2020

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Die Rems-​Zeitung lädt die Leser in den kommenden Wochen dazu ein, all die Wildkräuter-​Schätze, die oftmals unbeachtet vor der Haustüre wachsen, zu entdecken. Gemeinsam mit Kräuterpädagogin Beate Kessler geben wir Einblick in die ganz eigene, faszinierende Welt der „Unkräuter“. „Die Natur fordert uns geradezu auf, sie jetzt wahrzunehmen, denn die Frühlingsboten sind deutlich früher dran, als im vergangenen Jahr“, so die Kräuterpädagogin.







Den Beginn unserer Wildkräuter-​Serie bilden Giersch, Brennnessel und Bärlauch, aus denen köstliche Leckereien gezaubert werden können.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

199 Aufrufe

113 Wörter

2 Stunden Online