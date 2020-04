Corona-​Kontrolle: Frau hustet Polizisten an und droht zu schlagen

Die Polizei hat ein privates Treffen aufgelöst. Eine 18 -​Jährige wurde dabei übergriffig. Am Wochenende gab es 222 Vergehen im gesamten Bereich des Präsidiums Aalen.

Montag, 06. April 2020

Eva-Marie Mihai

Damit war der 19 Jahre alte Wohnungsinhaber und seine 18 Jahre alte Freundin nicht einverstanden und zeigten sich aggressiv und beleidigten die Beamten. Im weiteren Verlauf hustete die Freundin provokant in Richtung der







Schließlich versuchte sie einen Beamten zu schlagen, weshalb sie schließlich überwältigt und fixiert wurde. Der Wohnungsinhaber bedrohte die Beamten mit dem Leben und beleidigte sie fortwährend. In der Wohnung wurden vier weitere Personen, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren festgestellt, die wie die Freundin



auch, dort nicht gemeldet waren. Die Ermittlungen dauern an.





Die Beamten des Polizeipräsidiums Aalen haben am vergangenen Frühlingswochenende 222 Verstöße gegen die geltenden Vorschriften zur Eindämmung des Corona-​Virus festgestellt. Im Ostalbkreis verstießen Bürger in 27 Fällen gegen die Vorschrift. Zudem wurden sechs weitere bußgeld-​bewährte Verstöße festgestellt. Darunter fallen auch Zusammenkünfte im privaten Bereich.







Die komplette Meldung lesen Sie am 7 . April in der Rems-​Zeitung.



Bei der Überprüfung im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Corona-​Verordnung ist es am Montagmorgen in Mögglingen zu einem versuchten tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte gekommen. Aufgrund eines Zeugenhinweises wollten die Beamten kurz nachUhr ein Wohnhaus in der Straße Am Markt überprüfen.Beamten und hielt auch trotz Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht ein.

