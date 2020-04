Jede Woche kommt in Bartholomä Post für Kinder von der Feuerwehr

Fotos: hs

In Bartholomä ist die Feuerwehr trotz und natürlich jetzt erst recht in der Coronakrise für ihre Mitbürger da. Der Brand– und Katastrophenschutz für „Das Dorf am Rande des Himmels“ – so firmiert die Gemeinde in der Touristik– und Imagewerbung – ist gesichert. Und nun fahren die Floriansjünger vom Albuch sonntags einen besonders kinderfreundlichen Einsatz.

Montag, 06. April 2020

Nicole Beuther

33 Sekunden Lesedauer



Die ganze Aktion, so betont Feuerwehrkommandant Thorsten Sperrle, unterliege selbstverständlich den aktuellen strengen Corona-​Vorschriften für Feuerwehren. Auch bei der Feuerwehr Bartholomä sei der Übungs– und Fortbildungsbetrieb eingestellt. Es gebe weder Dienstversammlungen noch gesellige Treffen. Das gesamte Team gehe sich aus dem Weg, wie’s eben nur gehe. Außer, wenn der Piepser zum Einsatz ruft, so wie jüngst bei einem schweren Verkehrsunfall oder Brandalarm in einem Seniorenzentrum.





Wie es nun zu der Aktion kam, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

146 Aufrufe

134 Wörter

2 Stunden Online