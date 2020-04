25 Frauen aus Bettringen nähen Mund-​Nasen-​Masken

Die aktuelle Situation ließ den Verantwortlichen des neu gegründeten Bettringer Bürgervereins vor wenigen Tagen keine andere Wahl – die für 16 . März vorgesehene Vorstellung musste abgesagt werden. Bekannt ist der Verein in Gmünds größtem Stadtteil inzwischen dennoch – durch sein großes Engagement, das sich unter anderem beim Nähen von Mund-​Nasen-​Masken zeigt. 500 solcher Masken wurden bis jetzt hergestellt.

Mittwoch, 08. April 2020

Nicole Beuther

„Das ist super“, zeigt sich angesichts des großen ehrenamtlichen Engagements in Bettringen Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert begeistert. Er war am Mittwoch dabei, als in der ehemaligen Bäckerei unterhalb des Bezirksamts der erste Teil – 150 Masken – ausgegeben wurden.







Über das Projekt, initiiert von Monika Schneider, berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.



