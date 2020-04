Gottes Wort an Karfreitag und Ostern auf verschiedenen Kanälen

Am Karfreitag und am Osterfest feiert Dekan Robert Kloker im Heilig-​Kreuz-​Münster die Karfreitags-​Liturgie ökumenisch und gemeinsam mit der evangelischen Dekanin Ursula Richter. Dieser Gottesdienst sowie die Osternacht und die Ostermesse werden via Internet live übertragen. Auch in anderen Gemeinden gibt es Gottes Wort auf ganz unterschiedlichen Kanälen — nicht zuletzt auch in gedruckter Form in der Rems-​Zeitung.

Mittwoch, 08. April 2020

Den Vertretern der beiden großen Kirchengemeinden bewusst, dass die Online-​Gottesdienste und sakrale Texte im Internet nicht alle Gläubigen erreichen können. Deshalb gibt es wie seit Beginn der durch Corona bedingten Gottesdienstpause eine Kooperation mit der Rems-​Zeitung. Jede Woche trägt die RZ in bewährter gedruckter Form die geistlichen Worte in die Häuser – im ökumenischen Schulterschluss jeweils parallel von der katholischen und der evangelischen Kirche. Zum höchsten christlichen Fest gibt es diese geistlichen Worte sogar gleich zweimal im „Doppelpack“. Mit dem Karfreitag haben sich die beiden Schuldekane Sigrid Sonneck und Dr. Harry Jungbauer befasst, die Osterbotschaft am Samstag kommt dann wieder von den beiden Dekanen Ursula Richter und Robert Kloker.







Viele Informationen, wie die Kirchen Ostern trotz Versammlungsverbot feiern, gibt es am 9 . April in der RZ!



