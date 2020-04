Alltagshelden: Die Sicherheitskräfte haben derzeit einen etwas anderen Alltag

Fotos: pr

Besuche von Prominenten finden in der nächsten Zeit nicht statt, Konzerte und weitere Großveranstaltungen erst recht nicht. Wenngleich die Arbeit in diesen Tagen eine andere ist: Zu tun gibt es für die Sicherheitskräfte in Gmünd derzeit dennoch einiges.

Donnerstag, 09. April 2020

Nicole Beuther

Anstatt bei einem Großereignis für die Sicherheit zu sorgen, sind die Sicherheitskräfte des Sicherheitsdienstes Heubach derzeit vor dem einen oder anderen Supermarkt anzutreffen. Ihre Aufgabe: Dafür sorgen, dass sich die Besucherzahlen in Grenzen halten. Auch an anderer Stelle ist der Einsatz der Sicherheitskräfte derzeit gefragt – auf dem Schießtalplatz, wo sich die Corona-​Teststation befindet.







Was genau in diesen Tagen zu den Aufgaben der Sicherheitskräfte gehört, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



