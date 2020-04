Explorhino-​Experimente für Kinder während der Schulschließungen: Gläsernes Konzert

Fotos: mia

Auch die Musikschule ist zu. Dennoch kannst Du heute mit unserem Experiment den richtigen Ton treffen. Und Dein Instrument brauchst Du gar nicht.

Donnerstag, 09. April 2020

Eva-Marie Mihai

38 Sekunden Lesedauer



Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen. Bist Du musikalisch begabt? Heute geben wir nämlich gemeinsam ein Konzert — aber nicht mit Musikinstrumenten, sondern mit den Weingläsern deiner Eltern. Du brauchst folgende Materialien: Mehrere Weingläser, einen Kaffeelöffel oder eine Gabel und ungefähr einen Liter Wasser.









Was passiert und vor allem warum, liest du am 11 . März in der Rems-​Zeitung.



Anleitung: Stelle die Gläser in eine Reihe. Nun schlage sanft mit einem Kaffeelöffel oder einer Gabel an das erste Glas. Was hörst Du? Fülle dann etwas Wasser in das erste Glas und schlage wieder sanft mit dem Löffel daran. Was hörst Du nun?

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

103 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online