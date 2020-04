GOA: Wertstoffhöfe öffnen eingeschränkt ab 15 . April wieder

Die GOA öffnet die Wertstoffhöfe ab 15 . April unter gewissen Auflagen wieder. Allerdings gilt es weiterhin, durch Regeln die Ausbreitung von Corona zu reduzieren. Deshalb ist zunächst nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Es darf nur Altpapier, Gelbe Säcke, Grünschnitt und Elektrogeräte abgegeben werden.

Donnerstag, 09. April 2020

„Bitte halten Sie sich bei der Anlieferung an die folgenden, mit der Landkreisverwaltung abgestimmten, Regeln“, appelliert die GOA. Folgende Anweisungen sind zu beachten:• Bitte halten Sie sich an den Sicherheitsabstand von mindestensMetern.• Angeliefert werden dürfen nur Gelbe Säcke, Altpapier/​Kartonagen, Elektrogeräte und Grünschnitt.• Auf Grund des gebotenen Sicherheitsabstandes dürfen die Mitarbeiter vor Ort nicht beim Ausladen ihres Fahrzeugs helfen.• Keine Ausgabe von Gelben Säcken und kein Verkauf von Biobeuteln oder Restmüllsäcken möglich.• Einfahrt ist nur für PKW ohne Anhänger zulässig.• Es sind maximalInsassen pro PKW erlaubt.• Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen auf den Wertstoffhof fahren. Bitte folgen Sie hier den Anweisungen unserer Wertstoffhofmitarbeiter.• Es ist nicht möglich, Sperrmüll, Problemstoffe oder Restmüll anzuliefern.Eine Nutzung der Öffnungstage unter der Woche ist sinnvoll. Denn: Wer montags, freitags oder samstags auf den Wertstoffhöfen anliefert, muss mit deutlich mehr Publikumsverkehr und längeren Wartezeiten rechnen. Es gelten die bekannten Öffnungszeiten.„Wir bitten Sie weiterhin, bevorzugt die Holsysteme der GOA zu nutzen“, so die GOA-​Geschäftsführung. Die Wertstoffhöfe sollten nur im Ausnahmefall genutzt werden, wenn die Abholsysteme der GOA nicht ausreichen. Einige zusätzlich eingerichtete dezentrale Grüncontainerstandplätze bleiben trotz der Wertstoffhöfe erhalten.

