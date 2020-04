Zahlreiche Personen in der LEA mit Corona infiziert

Die Befürchtungen des Ostalbkreis haben sich leider bewahrheitet: Trotz sofort eingeleiteter Schutzmaßnahmen nach Bekanntwerden der ersten Corona-​Infektion in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen tragen bereits zahlreiche Beschäftigte und Bewohner das Virus in sich.

Vor etwa einer Woche hatte das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass ein-​jähriger Bewohner der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen (LEA) positiv auf SARS-​Cov-​getestet und innerhalb der Erstaufnahmestelle in einem isolierten Quarantäne-​Bereich untergebracht wurde. Weitere sechs LEA-​Bewohner erkrankten an COVID-​und wurden isoliert. Auf Empfehlung des Landratsamts Ostalbkreis wurde am Sonntag eine Ausgangs– und Kontaktsperre für die Bewohnerinnen und Bewohner der LEA angeordnet. Die Einhaltung wird seitdem durch Einsatzkräfte der Polizei überwacht.Seit Montag,. April, gab es auf Empfehlung des Gesundheitsamts des Ostalbkreises für sämtliche Beschäftigte in der LEA und alle Bewohnerinnen und Bewohner einen Corona-​Abstrich. „Leider haben sich heute unsere Befürchtungen bewahrheitet“, berichtet Landrat Klaus Pavel. „Inzwischen liegen uns die ersten Laborergebnisse vor. Von den insgesamtBeschäftigten haben wir alle Abstrich-​Ergebnisse übermittelt bekommen — davonpositive.DieBeschäftigten müssen nun entsprechend der Allgemeinverfügung des Ostalbkreises bei sich zu Hause fürTage in angeordnete häusliche Isolation. Von denBewohnerinnen und Bewohnern stehen noch rundTestergebnisse aus. Laut ersten Test-​Rückläufen sind bereitspositiv. Damit sind Stand heuteBewohnerinnen und Bewohner mit positivem Befund innerhalb der LEA in einem separaten Bereich in Isolation.“Der Ostalb-​Landrat, der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab sehen sich in ihrem konsequenten Handeln vom vergangenen Wochenende bestätigt. Inzwischen konnte erreicht werden, dass die Polizei rund um die Uhr mit jeweilsMann pro Schicht vor Ort ist, um die Einhaltung der Sperre zu überwachen.Innerhalb der LEA muss das Regierungspräsidium Stuttgart eine absolute Trennung der Corona-​Erkrankten von den negativ Getesteten gewährleisten, solange die Erkrankten noch nicht in die zentrale Corona-​Aufnahmestelle nach Althütte im Rems-​Murr-​Kreis verlegt werden können.“

