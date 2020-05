DGB Schwäbisch Gmünd: Maispaziergang statt Maikundgebung

Online oder als symbolische Aktion – der 1 . Mai ist dieses Jahr auch aus den Traditionen ausgeschert. Statt großen Kundgebungen gab es Live-​Chats, Podcasts, Videobotschaften und Onlinediskussionen. Doch ein kleines bisschen hat der 1 . Mai in Gmünd doch mit realen Menschen stattgefunden. Auf der Straße, nicht im Netz.

Freitag, 01. Mai 2020

Edda Eschelbach

Genehmigt, aber nicht angekündigt war eine Solidaritätskundgebung der besonderen Art, die der Gmünder DGB-​Ortsverband sich als Ersatz für die traditionelle Kundgebung auf dem Johannisplatz überlegt hatte. An mehreren Stationen in der Stadt wurde zum Teil nur mit Plakaten und Transparenten, zum Teil mit einigen wenigen Sätzen, auf die jeweiligen Situationen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufmerksam gemacht. Wo der Spaziergang der Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen zum. Mai hinführte, steht am. Mai in der Rems-​Zeitung

