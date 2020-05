Maiaktion der Feuerwehr Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Aufgrund des derzeit verhängten Kontaktverbots war es untersagt, im öffentlichen Raum Maibäume aufzustellen und die dazugehörigen Feste zu feiern, weil es nicht möglich ist, immer einen Mindestabstand von 1 , 5 m einzuhalten. Deshalb haben sich die Feuerwehr Waldstetten und die Abteilung Wißgoldingen etwas einfallen lassen und an den bisherigen Maibaum-​Standorten etwas anderes aufgebaut.

Freitag, 01. Mai 2020

Gerhard Nesper

27 Sekunden Lesedauer



In Waldstetten ziert ein Plakat mit einem Foto der Gesamtfeuerwehr samt dem Fuhrpark, umrahmt von festlich in den Gemeindefarben geschmückten Birkenbäumchen, die Örtlichkeit. Auf einem weiteren Plakat erinnern die Floriansjünger die Einwohner daran, dass die heimatverbundene Bürgerschaft für Solidarität, Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt stehe.Was Kommandant Ingo Brosch und Bürgermeister Michael Rembold dazu sagten, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

