Wiedereröffnung von Friseurbetrieben: Große Nachfrage trotz strenger Auflagen

Claudia Riek-​Herz vom Friseurstüble Eschach. Foto: Attila Caliskan

Über einen Monat ist vergangen, seit Claudia Riek-​Herz ihr Friseurgeschäft in Eschach letztmals geöffnet hatte. Die Corona-​Auflagen sorgten ab dem 21 . März für eine Zwangspause. Davon betroffen waren im Ostalbkreis mehr als 200 Friseurbetriebe. Unter strengen Auflagen dürfen sie kommende Woche nun wieder öffnen.

Freitag, 01. Mai 2020

Nicole Beuther

Was Riek-​Herz und ihre Kolleginnen und Kollegen während Corona alles beachten müssen, warum pro Kunde mehr Zeit eingeplant wird und was auch weiterhin nicht erlaubt ist, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



SeitJahren betreibt Riek-​Herz Claudias Friseurstüble in Eschach. Sie liebt ihren Beruf über alles. Die Schließung sei furchtbar gewesen, erzählt sie im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Anstatt Haare zu schneiden, zu färben und zu stylen musste sie sich von einem Tag auf den anderen mit allerlei Formalitäten, unter anderem zur Kurzarbeit, beschäftigen.Nun endlich ist diese nervenaufreibende Zeit vorbei – ab der kommenden Woche kann Riek-​Herz endlich wieder ihrem geliebten Beruf nachgehen. Bereits am Montag öffnet das Friseurstüble in der Batschenhofer Straßewieder seine Türen. Ein Tag, an dem die Friseure für gewöhnlich nicht arbeiten. Doch die Nachfrage ist riesig – hier und auch bei anderen Friseurbetrieben. Fast überall klingelt derzeit ununterbrochen das Telefon, Termine sind heiß begehrt.

